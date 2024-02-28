Dongfeng отзывает в России 209 автомобилей

Решение принято из-за того, что машины оснащены устройством вызова экстренных оперативных служб, не обеспечивающим срабатывание в автоматическом режиме

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. ООО "Дунфэн мотор рус", являющийся официальным представителем Dongfeng на российском рынке, отзывает 209 автомобилей, реализованных в период с ноября 2022 года по август 2023 года . Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

"Отзыву подлежат 209 автомобилей Dongfeng DFH4180, DFH3330A80 и DFH3440A80, реализованных с ноября 2022 года по август 2023 года с VIN-кодами согласно приложению", - говорится в сообщении.

Транспортные средства отзываются из-за того, что выпущенные в обращение транспортные средства оснащены устройством вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), не обеспечивающим срабатывание в автоматическом режиме.

"На всех транспортных средствах будет произведена замена УВЭОС на устройства, обеспечивающие срабатывание в автоматическом режиме, соответствующие требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011) и одобрению типа транспортного средства", - также сообщается на сайте.

Уполномоченный представитель изготовителя ООО " Дунфэн мотор рус" проинформирует владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, указали в Росстандарте.

Кроме того, владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить на сайте Росстандарта, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код собственного автомобиля с перечнем, попадающих под отзывную программу. Ремонтные работы будут проводиться бесплатно, говорится в сообщении.