СЖД инвестирует 900 млн рублей в Дом отдыха и обучения машинистов в Ярославской области

В центре обучения, в частности, планируют проводить тематические экскурсии, чтобы помочь молодежи выбрать профессию

ТАСС, 28 февраля. Северная железная дорога направит на строительство Дома отдыха локомотивных бригад и обучения машинистов в Данилове Ярославской области 900 млн рублей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Евраев.

"Почти 1,5 тыс. жителей Данилова и Даниловского района сегодня трудятся в железнодорожной сфере. И уже в этом году количество таких рабочих мест увеличится. В частности, ожидаем открытия в городе Дома отдыха локомотивных бригад. СЖД инвестирует 900 млн рублей в создание современного центра для комфортного отдыха машинистов, а также для обучения и повышения квалификации таких специалистов", - написал он.

Губернатор Ярославской области отметил, что в центре обучения будут проводить тематические экскурсии, чтобы помочь молодежи выбрать профессию. Он отметил, что предстоит создать полноценное многофункциональное пространство с обеспечивающей инфраструктурой, привести в порядок подъездную дорогу, на это выделят средства из регионального бюджета.

"Кроме того, руководство СЖД приняло решение расширить даниловскую производственную площадку по обслуживанию подвижного состава. Город является значимым железнодорожным узлом, и эффективное сотрудничество с железнодорожной компанией открывает новые возможности для развития и Данилова, и всего региона", - написал он.