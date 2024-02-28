"Россети Московский регион" расширили сеть зарядок для электротранспорта в Подмосковье

В регионе завершили установку 99 быстрых электрозаправочных станций

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. ПАО "Россети Московский регион" завершили установку 99 быстрых электрозаправочных станций (ЭЗС). Теперь на трассах и в крупных населенных пунктах на территории Подмосковья работают 176 заправок компании, сообщили в пресс-службе компании.

"Проект реализован при взаимодействии с правительством Московской области за счет собственных средств инвестиционной программы компании. Новые электрозаправочные станции установлены на всех основных трассах федерального и регионального значения, в том числе на Дмитровском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе. Также ЭЗС компании теперь расположены в крупных городах Московской области, включая Сергиев Посад, Пушкино, Волоколамск, Ногинск, Одинцово, Луховицы, Наро-Фоминск, Каширу, Мытищи, Домодедово, Истру", - говорится в сообщении.

Каждая ЭЗС может единовременно заряжать до трех машин. Зарядка электромобиля занимает около 40 минут в зависимости от его технических характеристик. Оборудование российского производства подходит для всех видов электрокаров.

"Россети Московский регион" обладают более чем 10-летним опытом установки ЭЗС. За последние три года компания реализовала сразу несколько масштабных проектов по установке ЭЗС. В 2022 году компания установила 64 быстрых ЭЗС на всех вылетных магистралях Московской области, а в 2021 году электрозаправочные станции "Россети Московский регион" начали работать на трассе М-11 Москва - Санкт-Петербург", - подчеркнули в компании.

Адреса всех ЭЗС компании можно найти на сайте rossetimr.ru, забронировать и оплатить зарядку - в приложении "Россети электротранспорт". Официальным оператором ЭЗС "Россети Московский регион" является дочернее предприятие компании - АО "Энергоцентр".