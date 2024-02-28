Замглавы МИД РФ и Казахстана обсудили взаимодействие в торгово-экономической сфере

Стороны также акцентировали внимание на продолжении тесной внешнеполитической координации в таких интеграционных объединениях, как ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и СВМДА

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Заместители глав МИД России и Казахстана Михаил Галузин и Ермухамбет Конуспаев во время проведения межмидовских консультаций обсудили углубление политического диалога и взаимодействие в торгово-экономической сфере. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Заместитель министра иностранных дел России Галузин и заместитель министра иностранных дел Казахстана Конуспаев детально обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая углубление политического диалога, взаимодействие в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменялись мнениями по глобальной и региональной повестке дня", - указали в МИД РФ.

В МИД РФ добавили, что стороны акцентировали внимание на дальнейшей активной совместной работе МИД двух стран по развитию отношений между Россией и Казахстаном, а также на продолжении тесной внешнеполитической координации в таких интеграционных объединениях, как ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и СВМДА, "в соответствии с договоренностями их лидеров на принципах добрососедства и союзничеств". "Консультации прошли в теплой дружественной атмосфере, характерной для отношений Российской Федерации и Республики Казахстан", - заключили в российском дипведомстве.