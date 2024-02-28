ЦБ Таджикистана взял на контроль ситуацию с переводами по системе Contact

В ЦБ отметили, что после отзыва лицензии работа платежной системы Contact во всех странах мира, в том числе в Таджикистане, была ограничена, есть проблема вывода уже переведенных средств

ДУШАНБЕ, 28 февраля. /ТАСС/. Национальный банк Таджикистана взял на контроль ситуацию с системой денежных переводов Contact, оператором которой был банк Qiwi, лишенный лицензии в России. Как сообщила пресс-служба регулятора, он работает на тем, чтобы операторы системы выполнили обязательства перед клиентами, которые совершили переводы до отзыва лицензии.

"Доводим до сведения, что существует проблема получения средств, переведенных через данную систему. Национальный банк взял ситуацию на контроль, находится в контакте с представителями указанной системы и работает над выполнением ею обязательств перед гражданами", - говорится в сообщении.

В ЦБ отметили, что после отзыва лицензии работа платежной системы Contact во всех странах мира, в том числе в Таджикистане, была ограничена, имеется проблема вывода уже переведенных средств.

В службе поддержки клиентов таких крупных банков Таджикистана, как Амонатбанк, "Спитамен", Орионбанк и Dushanbe City 22 февраля ТАСС сообщали, что система денежных переводов Contact не работает. Система дважды получала лицензию на осуществление деятельности в республике.

21 февраля 2024 года ЦБ РФ отозвал у банка Qiwi лицензию на осуществление банковских операций. По величине активов кредитная организация занимала 89-е место в банковской системе России. Решение было мотивировано тем, что Qiwi не выполнил предписания ЦБ принять меры для снижения рисков в своей деятельности. Также были выявлены нарушения банком законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.