Госдолг Москвы на начало 2024 года составил почти 200 млрд рублей

Из них 115,6 млрд рублей приходится на государственные ценные бумаги, остальное - на инфраструктурные бюджетные кредиты

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Объем госдолга Москвы на 1 января 2024 года составил 196,8 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в столичном департаменте финансов.

"Бюджет Москвы в 2023 году исполнен с дефицитом в 189,5 млрд рублей, что составляет 4,6% от объема собственных доходов города. Объем государственного долга Москвы на 1 января 2024 года - 196,8 млрд рублей. Из них 115,6 млрд рублей (59%) приходится на государственные ценные бумаги, 81,2 млрд рублей (41%) - на инфраструктурные бюджетные кредиты", - говорится в сообщении.

В 2023 году Москва выпустила первые зеленые облигации для населения. Средства от размещения направили на закупку экологичного транспорта - для города приобрели современные электробусы. Средства привлеченного инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета направлены на закупку вагонов для Большой кольцевой линии метрополитена и подвижного состава для Московских центральных диаметров.

"Москва обеспечила выполнение всех социальных обязательств. Все действующие льготы и программы поддержки горожан сохранены в полном объеме. Мерами социальной поддержки в натуральной и денежной формах в 2023 году воспользовались около 4,5 млн москвичей - треть жителей мегаполиса", - подчеркнули в ведомстве.

Расходы и отраслевая динамика

Расходы бюджета Москвы в 2023 году достигли 4,4 трлн рублей.

"Почти 53% всех ассигнований - 2,3 трлн рублей - составили расходы социальной направленности. Их объем по сравнению с 2022 годом вырос на 22%. Средства пошли на социальную поддержку горожан, развитие здравоохранения, образования, культуры, туризма, физкультуры и спорта", - уточнила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

Ранее она сообщила ТАСС, что доходы бюджета Москвы в 2023 году достигли 4,2 трлн рублей, что на 15,2% больше, чем в 2022 году. Годовой план по доходам исполнен на 111,1%.

"В 2023 году двузначные темпы роста доходов зафиксированы от всех основных отраслей городской экономики. Поступления от предприятий в сфере информационных технологий и связи в прошлом году выросли на 17,6%. Этому способствовали такие факторы, как рост оборота IT-компаний, замещение иностранного бизнеса на российском рынке, меры государственной поддержки", - пояснили в департаменте.

Также доходы от строительной отрасли увеличились на 15,3%. В 2023 году построены 14 станций метро, запущены третий и четвертый Московские центральные диаметры, завершены строительство и реконструкция 13 железнодорожных станций, 115 км дорог, 13,3 млн кв. м недвижимости, в том числе 6,2 млн кв. м жилья. Возведены 114 объектов социальной инфраструктуры, включая 68 зданий школ и детских садов, 24 медицинских учреждения, 20 спортивных объектов и два объекта культуры.

"Поступления от сферы торговли выросли на 11,3%. Факторами роста стали увеличение потребительского спроса, оборота оптовой и интернет-торговли, выручки организаций торговли и услуг. Продолжают расти доходы от специальных налоговых режимов, которыми активно пользуется малый бизнес. Налог на профессиональный доход для самозанятых в прошлом году принес в городскую казну свыше 10 млрд рублей - на 42,4% больше, чем в 2022 году. Поступления по налогу на имущество организаций выросли на 4,9%. Аналогичная динамика зафиксирована по неналоговым доходам столичного бюджета", - резюмировали в департаменте.