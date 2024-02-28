Минфин США и союзники обсуждают контрмеры РФ после изъятия ее замороженных активов

Речь также идет о смягчении их возможных последствий, сообщил заместитель министра финансов Брайан Нельсон

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты обсуждают с союзниками, какие контрмеры можно ожидать от РФ после изъятия ее замороженных активов и как можно смягчить их возможные последствия. Об этом сообщил заместитель министра финансов США Брайан Нельсон.

"Я думаю, это немного другой род политической дискуссии по поводу того, что может произойти и каких контрмер мы можем ожидать, а также как можно смягчить некоторые из предполагаемых негативных последствий", - сказал он, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

Нельсон напомнил, что не только США занимаются вопросом возможной конфискации российских активов. "Не только США и доллар имеют отношение к российским активам, это и евро, и иена, и фунт стерлингов", - пояснил он.

Ситуация с замороженными на Западе активами РФ

Как утверждал 8 ноября 2023 года помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, коллективный Запад не будет возвращать России ее замороженные активы в размере около $300 млрд, пока Москва не заплатит за специальную военную операцию на Украине.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в тот же день подчеркнула, что конфискация и замораживание российских активов Западом будут "иметь как прецедент негативные последствия в целом для развития глобальной финансовой системы". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Москва намерена оспаривать, причем бессрочно, шаги Запада такого рода. Как он пояснил, это повлечет "очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и кто такими решениями воспользуется". Россия станет прорабатывать ответные меры, которые едва ли будут зеркальными, добавил представитель Кремля.