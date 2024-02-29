Роспатриотцентр выполнил все свои задачи по федеральным проектам в 2021-2022 годах

В Счетной палате отметили, что ежегодный объем субсидий, выделяемых организации из федерального бюджета, составляет около 1 млрд рублей

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Роспатриотцентр выполнил все относящиеся к его компетенции плановые показатели, предусмотренные четырьмя федеральными проектами на 2021-2022 годы. Об этом говорится в отчете Счетной палаты РФ по итогам проверки центра.

"В 2021-2025 годах ФГБУ "Роспатриотцентр" является ответственным за исполнение 268 контрольных точек, связанных с проведением мероприятий в сфере молодежной политики, по четырем федеральным проектам. Все указанные результаты в 2021-2022 годах Росмолодежью достигнуты (по отдельным результатам отмечается значительное перевыполнение)", - сказано в документе.

"По итогам 2021-2022 годов все контрольные точки федеральных проектов, относящиеся к компетенции Роспатриотцентра, достигнуты в полном объеме. В наших силах сделать так, чтобы наши дети знали, что такое истинная любовь к Родине и ответственность за ее будущее", - заявила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

Роспатриотцентр участвует в реализации следующих федеральных проектов: "Патриотическое воспитание граждан РФ", "Социальная активность", "Социальные лифты для каждого", "Молодежь России".

По данным Счетной палаты, ежегодный объем субсидий, выделяемых Роспатриотцентру из федерального бюджета, составляет около 1 млрд рублей. Ежегодно в мероприятиях центра участвуют около 5 млн человек.

Недостатки и нарушения

В то же время Счетная палата указала на несколько недостатков в деятельности организации. Так, данные отчетов Роспатриотцентра не позволяют оценить степень охвата молодежи проводимыми мероприятиями в связи с вероятностью неоднократного учета одних и тех же участников. Кроме того, отсутствуют критерии оценки итогового эффекта от реализации мероприятий.

Проверка также показала, что Росмолодежь не обеспечила надлежащий контроль за деятельностью Роспатриотцентра. В частности, центр не в полной мере соблюдал условия заключенных с Росмолодежью соглашений о предоставлении субсидий, допускал нарушения при закупках и ведении бухгалтерского учета.

Кроме того, проверка выявила факты недостоверности годовой бухгалтерской отчетности Роспатриотцентра за 2022 год, которые привели к искажению консолидированной отчетности Росмолодежи.

По итогам проверки Счетная палата направила Росмолодежи и Роспатриотцентру представления, в соответствии с которыми должны быть приняты меры по предупреждению повторения выявленных недостатков и нарушений в дальнейшей работе.

О Роспатриотцентре

Роспатриотцентр создали в 2002 году для реализации полномочий государства в сфере молодежной политики. В его задачи входит организация мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи, развитие ее гражданской активности, вовлечение в добровольческую деятельность, а также популяризацию волонтерства в России.