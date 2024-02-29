Минфин США утверждает, что не фиксирует существенных признаков дедолларизации в мире

Заместитель министра финансов Соединенных Штатов Брайен Нельсон отметил, что его не беспокоят заявления об этом

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не фиксирует существенных признаков дедолларизации мировой финансовой системы. С таким заверением выступил в среду заместитель министра финансов США Брайен Нельсон, курирующий противодействие терроризму и финансовую разведку.

На семинаре в вашингтонском Гудзоновском институте его попросили прокомментировать заявления политиков по всему миру, согласно которым США применяют санкции и превращают доллар в оружие, пользуясь тем, что он является мировой резервной валютой. Такая ситуация, добавил модератор встречи, подталкивает некоторые страны к вступлению в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и дедолларизации. "Мы не видим ничего, что свидетельствовало бы о значительном движении к дедолларизации в мировой финансовой системе", - утверждал Нельсон. Он добавил, что его не беспокоят такого рода заявления.

В середине февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о необходимости продолжать работать над созданием альтернативных долларовым платежных платформ. Он отметил, что сейчас нужно добиться того, чтобы вопросы стратегического характера, безопасность и развитие государства не зависели от дискредитирующих себя механизмов, которые контролирует долгие годы Запад во главе с США. Лавров подчеркнул, что дедолларизация идет полным ходом. Так, на последнем саммите БРИКС центральным банкам и министерствам финансов стран объединения было поручено к следующему саммиту подготовить рекомендации об альтернативных платежных платформах.