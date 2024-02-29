"Тинькофф банк" запустил обмен юаней в банкоматах

Услуга сейчас доступна жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Краснодара, Красноярска, Иркутска и Сочи

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. "Тинькофф банк" добавил новую валюту для обмена в своих банкоматах - теперь клиенты могут покупать юани со своего рублевого счета. Об этом сообщается в материалах кредитной организации.

"Тинькофф" добавил новую валюту для обмена в собственных банкоматах - теперь клиенты помимо долларов и евро могут покупать юани со своего рублевого счета", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что, как и с обменом долларов и евро, на операции клиентов по покупке юаней в банкоматах "Тинькофф банка" не распространяются ограничения, связанные с ежемесячным лимитом снятия наличных в банкомате или с лимитом ЦБ РФ на снятие валюты (установленным в марте 2022 года).

Обменять рубли на юани можно в банкоматах "Тинькофф банка", выдающих иностранные валюты. В настоящее время услуга доступна жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Краснодара, Красноярска, Иркутска и Сочи. В будущем такая опция появится и в других городах России.