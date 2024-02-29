Пользователи "Юрента" в зимнем сезоне совершили более 1,5 млн поездок на самокате

Самыми популярными днями стали 14 и 23 февраля

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Количество поездок на самокатах кикшерингового сервиса "Юрент" на юге России в зимний сезон выросло в два раза по сравнению с показателем прошлого периода и составило более 1,5 млн. Об этом сообщает пресс-служба сервиса, входящего в экосистему МТС.

"Количество поездок на шеринговых самокатах на юге России за зимние месяцы выросло более чем в два раза по сравнению с 2023 годом. Несмотря на завершение самокатного сезона в Центральной части России, шеринговые самокаты продолжали работать в городах Краснодарского края и [в целом] ЮФО, а пользователи активно использовали самокаты для транспортных и рекреационных поездок. В сервисе "Юрент" за период с 15 ноября до конца февраля было совершено более 1,5 млн поездок", - рассказали в пресс-службе.

Самыми популярными днями у пользователей, как отмечают в пресс-службе, в зимний сезон стали 14 и 23 февраля. Лидерами же по количеству поездок зимой остаются Краснодар, Сочи. "Большинство поездок в зимнее время совершались по транспортному сценарию, средняя продолжительность 76% поездок в этом сезоне - около 20 минут. Около 60% поездок пришлось на вечернее время - с 17 до 21 часа", - добавили в пресс-службе.