В Якутии установили запрет на привлечение к работе в легковом такси мигрантов

Указ подписал глава республики Айсен Николаев

ЯКУТСК, 29 февраля. /ТАСС/. Власти установили запрет на привлечение к работе хозяйствующими субъектами на территории Республики Саха (Якутия) иностранных граждан в легковом такси и перевозках грузов автомобильным транспортом по автодорогам. Указ подписан главой Якутии Айсеном Николаевым.

"Установить на 2024 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Республики Саха (Якутия), иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности: <…> деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем; деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки; деятельность автомобильного грузового транспорта; предоставление услуг по перевозкам; складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность; деятельность почтовой связи и курьерская деятельность", - следует из документа, опубликованного на портале нормативных правовых актов.

Также в перечень запретов включен ряд видов экономической деятельности, связанный с сельским и лесным хозяйством, охотой, рыболовством, рыбоводством, с обрабатывающими производствами, строительством, оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов, также деятельностью гостиниц и предприятий общественного питания, деятельностью по операциям с недвижимым имуществом, деятельностью профессиональной, научной и технической. Кроме того, в перечень вошли отдельные виды экономической деятельности, связанные с образованием и деятельностью в области здравоохранения и социальных услуг.

В указе определены сроки приведения численности иностранных работников в соответствие с запретом - три месяца.