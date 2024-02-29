В АБА сообщили, что блогеры-иноагенты составляют не более 1% рынка инфлюенс-маркетинга

Ассоциации блогеров и агентств подчеркнула, что иноагенты "давно стараются сотрудничать с иностранными компаниями, а не с российскими"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Блогеры, которые имеют статус иностранного агента, сегодня составляют не более 1% от всего рынка продвижения товаров или услуг через лидеров мнения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ассоциации блогеров и агентств (АБА).

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий для российских граждан и компаний полный запрет на размещение рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также запрет рекламы таких ресурсов.

"Мы в АБА придерживаемся такой позиции, что закон несильно повлияет на отечественный рынок блогеров. Блогеры со статусом "иноагенты" представляют собой незначительный процент от всего рынка инфлюенс-маркетинга - не более 1%", - отметили в пресс-службе.

При этом в ассоциации также отметили, что блогеры-иноагенты "давно стараются сотрудничать с иностранными компаниями, а не с российскими".