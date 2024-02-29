Минэнерго допустило резкое увеличение штрафов за долгое хранение топлива в вагонах

В ведомстве отметили, что взяли на особый контроль ритмичность поставок топлива на внутреннем рынке

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Власти работают над мерами по ограничению использования транспортной инфраструктуры для хранения топлива, одной из таких мер может стать существенное увеличение штрафов за ненормативный простой вагонов по вине грузополучателя. Об этом ТАСС сообщили в Минэнерго, комментируя возможность затоваривания внутреннего рынка России топливом и сообщение РЖД об использовании вагонов в качестве "складов на колесах".

"Для избежания использования транспортной инфраструктуры для хранения сейчас прорабатывается вопрос существенного увеличения штрафов за ненормативный простой по вине грузополучателя", - сообщили в министерстве.

В Минэнерго заметили, что скопления вагонов с нефтеналивными грузами на отдельных участках являются временными, они связаны с особенностями логистики. Кроме того, министерство взяло на особый контроль ритмичность поставок топлива на внутреннем рынке.

"Ситуация с топливообеспечением под контролем, запасы находятся на достаточном уровне. Отгрузки нефтепродуктов для потребителей всех категорий в целом осуществляются беспрепятственно, ритмичность поставок взята на особый контроль штабом Минэнерго. На отдельных железнодорожных участках наблюдается временное скопление вагонов с нефтеналивными грузами, связанное с особенностями логистики", - добавили в министерстве.

Опрошенные ТАСС аналитики говорили, что запрет экспорта бензина, который будет введен с 1 марта на полгода, может привести к затовариванию рынка. Эксперт "ИнфоТЭК" Александр Фролов при этом подчеркивал, что риск такого варианта сильно меньше, чем осенью, когда были введены аналогичные меры, в том числе запрещены поставки дизеля на внешние рынки.

Ситуация с топливом на железных дорогах

В РЖД 28 февраля сообщили, что участники топливного рынка все чаще стали использовать вагоны с цистернами в качестве "складов на колесах" для нефтепродуктов. Есть и случаи несвоевременной выгрузки нефтепродуктов морскими терминалами на Дальнем Востоке, в том числе для получателей в Магаданской области. Имеются и проблемы со сливом цистерн на нефтебазах, преимущественно на юге страны, добавили в компании.

Отгрузка бензина внутри России с начала 2024 года и без запрета экспорта выросла на 6%, до 4,2 млн тонн, а перевозка нефтяных грузов - на 2%, до 20,1 млн т. В компании отметили, что в срок доставляются более 96% всех отправок.

В РЖД добавляли, что имеющегося парка цистерн более чем достаточно для организации как внутрироссийских, так и экспортных перевозок. В феврале на путях необщего пользования без операций ежесуточно простаивает почти 18 тыс. нефтебензиновых цистерн.