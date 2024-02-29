Мелитопольский производитель турбокомпрессоров начнет поставки на ведущие автозаводы РФ

Технический директор "Турбоком" Константин Мороз отметил, что возможность увеличить объем производства появилась благодаря новому оборудованию, которое сотрудники собрали сами

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Предприятие "Мелитопольский завод турбокомпрессоров" ("Турбоком") в Запорожской области планирует начать поставки продукции на конвейерные линии ведущих автопроизводителей России. Об этом ТАСС сообщил и. о. министра промышленности и торговли Запорожской области Александр Марченко.

"Турбокомпрессор - ресурсный агрегат автомобиля. За время эксплуатации двигателя он несколько раз требует замены, поэтому рынок турбокомпрессоров огромен. Сейчас предприятие работает на вторичный рынок, рынок запчастей, но планирует заключить контракты с крупнейшими российскими производителями автомобильной и сельскохозяйственной техники, - сказал Марченко. - Это отличный пример импортозамещения - ранее отдельные комплектующие для производства турбокомпрессоров закупались "Турбокомом" за рубежом".

Как уточнил технический директор производства Константин Мороз, предприятие планирует начать поставки на линии сборки двигателей "Группы ГАЗ, Ярославского машиностроительного завода и группы "Камаз". Есть предварительные договоренности", - дополнил Мороз.

Он объяснил, что возможность увеличить объем производства появилась благодаря новому оборудованию, которое сотрудники собрали сами. "Мелитопольский завод турбокомпрессоров подготовил оборудование для производства отливок по методу литья выплавляемых моделей. Этот метод позволяет отливать детали из жаропрочных сплавов на основе никеля. Жаропрочное колесо компрессора является основной деталью турбокомпрессора, ранее она приобреталась предприятием за рубежом. Сейчас технология позволяет предприятию выйти на практически новый уровень производства и прийти практически к замкнутому циклу производства", - сказал Мороз.

Полное импортозамещение

Таким образом, благодаря новому оборудованию предприятие сможет увеличить локализацию производства до 98%. "Практически все детали, включая литейный процесс, механическую обработку, термическую обработку, покраску, сборку, упаковку мы производим", - рассказал техдиректор.

По его словам, "в лучшие времена завод изготавливал до 40 тыс. турбокомпрессоров". "Сейчас только одну треть изготавливаем. В будущем мы хотим вдвое перекрыть то, что было раньше. С запуском этого производства мы можем обеспечить увеличение производства турбокомпрессоров до 100-120 тыс. в год", - пояснил он.

О заводе

ООО "Мелитопольский завод турбокомпрессоров" - один из крупнейших отечественных производителей турбокомпрессоров для двигателей строительной, дорожной и сельскохозяйственной техники. Сейчас его продукция поставляется в регионы России, в Белоруссию, Казахстан и другие страны. Завод является резидентом свободной экономической зоны (СЭЗ) в Запорожской области.