В Волгоградской области планируют реализовать около 30 промышленных проектов

Общий объем инвестиций составит более 70 млрд рублей

ВОЛГОГРАД, 29 февраля. /ТАСС/. Около 30 промышленных проектов с инвестициями более 70 млрд рублей планируется реализовать в 2024 году в Волгоградской области. Об этом ТАСС сообщили в комитете промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса региона.

"В 2024 году планируется реализация порядка 30 проектов на сумму более 70 млрд рублей", - сказали ТАСС в комитете.

В ведомстве уточнили, что в регионе продолжается создание газохимического комплекса на площадке "Химпром", строится сталелитейный комплекс по выпуску высококачественного горячекатаного и холоднокатаного плоского проката из нержавеющих марок стали. Кроме того, в этом году стартовало строительство комплекса по производству смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей на территории ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

По данным комитета, для реализации инвестпроектов в регионе предусмотрен комплекс мер поддержки. Промышленные предприятия Волгоградской области активно участвуют в государственных программах, получают федеральные субсидии, льготные займы от федерального и регионального фондов развития промышленности, используют такие механизмы, как специальный инвестиционный контракт, льготные банковские кредиты, получают региональные налоговые преференции.

Так, в 2022 и 2023 годах в регионе была завершена реализация 49 проектов по созданию новых производств и модернизации производственных площадок. Общий объем инвестиций по проектам за два года составил более 136 млрд рублей, создано порядка 2 тыс. рабочих мест.