МЭР: турпоток из Китая в Россию в 2024 году может приблизиться к допандемийному уровню

Замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков отметил, что за неполный прошлый год Россию посетили 470 тыс. китайских туристов

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Туристический поток из Китая в Россию в 2024 году, по оптимистичным оценкам, может приблизиться к допандемийному уровню, а при консервативном сценарии - вырасти на 30-40% к 2023 году. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в интервью ТАСС в рамках Международной выставки-форума "Россия".

"Процентов на 30-40 относительно 2023 года мы точно по Китаю в этом году прирастем. Это консервативные оценки. Оптимистичные - приблизимся к доковидному уровню", - сказал он.

Замминистра напомнил, что 1 августа 2023 года был запущен групповой безвизовый туробмен между Россией и КНР. За неполный прошлый год РФ посетили 470 тыс. китайских туристов. До пандемии ежегодный турпоток из Китая составлял около 2 млн человек.

"Во-первых, Китай был долгое время закрыт. Во-вторых, они только начинали ездить по чуть-чуть в феврале прошлого года. Мы, конечно, подхватили этот туристический поток, запустили безвиз. Многое сдерживало отсутствие электронной визы, к которой иностранцы быстро привыкли. Мы перезапустили электронную визу вместе с МИД для 55 стран, в том числе для Китая", - рассказал Вахруков.

Полная версия интервью будет опубликована 1 марта в 09:00 мск.