Индия потребовала восстановления апелляционного органа ВТО на министерской конференции

Министр торговли и промышленности республики Пиюш Гоял считает, что всевозможные проблемы, в частности связанные с государственными запасами продовольствия или правилами рыболовства, должны решаться оперативно и с должным вниманием

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 февраля. /ТАСС/. Индия потребовала восстановить апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) на проходящей в Абу-Даби 13-й министерской конференции ВТО. Об этом сообщил журналистам министр торговли и промышленности республики Пиюш Гоял.

По его словам, первый и главный вопрос, который должна решить ВТО, - это создание доверия, обеспечение, чтобы любые решения, принятые в организации, четко соблюдались. "И если кто-то нарушает правила ВТО, должна быть возможность привлечь его к ответственности через механизм разрешения споров", - сказал министр.

"Индия настоятельно потребовала восстановления апелляционного органа, чтобы любая жалоба, поступившая от любой страны, недобросовестная торговая практика или несоблюдение правил ВТО могли быть рассмотрены в рамках процедуры разрешения споров", - приводит слова Гояла агентство PTI.

Как отметил индийский министр, всевозможные проблемы, в частности связанные с государственными запасами продовольствия или правилами рыболовства, должны решаться оперативно и с должным вниманием. "Мы настоятельно требуем, чтобы те, кто блокирует различные решения в ВТО, начали решать проблемы развивающихся стран, таких как Индия", - констатировал он.

Индия также стоит на позиции, что вопросы, которые выходят за рамки мандата ВТО, не должны выноситься на обсуждение в организации. Развитые страны продвигают, в частности, обсуждение на площадке ВТО проблем окружающей среды, труда и гендерного равенства. Кроме этого, Индия и ЮАР выступили против обсуждения в ВТО предложения возглавляемой Китаем группы о содействии инвестициям в целях развития. "Сегодня мы в письменной форме сообщили секретариату ВТО, что этот вопрос не может быть включен в повестку дня", - сказал он.

Апелляционный орган ВТО не функционирует с 11 декабря 2019 года ввиду истечения срока полномочий арбитров. Назначение новых судей блокируют США, в частности упрекая Апелляционный орган в нарушении установленных сроков рассмотрения жалоб и требуя фундаментальной реформы механизма разрешения споров. Согласно правилам ВТО, для принятия решения о назначении арбитров требуется консенсус всех 164 государств-членов.