В Калмыкии до конца года построят 11 откормочных площадок для телят

Общая сумма господдержки составила около 54 млн рублей

ЭЛИСТА, 29 февраля. /ТАСС/. В Калмыкии 11 откормочных площадок для крупного рогатого скота (КРС) откроются до конца 2024 года, господдержка фермерам на их возведение составит около 54 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил министр сельского хозяйства республики Тимур Гаваев.

"Калмыкия взяла тренд на строительство откормочных площадок для телят калмыцкой породы: за два последних года 11 крестьянско-фермерских хозяйств получили гранты из федерального бюджета на эти цели. Срок реализации проектов - конец этого года. Общая сумма господдержки составила порядка 54 млн рублей", - сказал он.

Фермеры региона получили гранты по двум госпрограммам - "Семейная ферма" и "Агростартап". Каждая из откормочных площадок, на строительство которой в среднем направляется около 7 млн рублей, сможет содержать от 500 до 2 тыс. телят. По данным районных отделов АПК, сейчас в регионе работают 77 откормочных площадок, где содержатся свыше 25 тыс. голов КРС.

"Грантовая поддержка для фермеров - не только важный фактор для развития сельского хозяйства и решения вопросов продовольственной безопасности. Появление семейной фермы в населенном пункте - это новая точка социально-экономического развития региона, потому что создаются рабочие места, платятся налоги. Господдержка призвана вовлечь жителей села в предпринимательскую деятельность, помочь в организации новых производств, заинтересовать молодежь работать в малых населенных пунктах", - отметил министр.

В 2024 году общая сумма на предоставление грантов для начинающих и уже осуществляющих свою деятельность фермеров, в том числе для сельхозкооперативов, превысит 164 млн рублей, что на 11% (25 млн рублей) больше, чем в 2023 году, уточнил собеседник агентства, добавив, что поставленные президентом РФ задачи по продовольственной безопасности в регионе лично держит на контроле глава региона Бату Хасиков.

Калмыкия является преимущественно аграрной республикой, где 80% производства валовой продукции сельского хозяйства приходится на животноводство. Мясо из степного региона известно исключительными вкусовыми качествами далеко за его пределами, оно ценится гурманами. В Калмыкии практикуется естественный выпас животных в степи, где более двухсот видов трав. Из-за жаркого солнца они превращаются в естественный концентрат полезных веществ, с минимумом лишней влаги, что обеспечивает мясу вкус и аромат без применения каких-либо промышленных технологий.