В МЭР заявили о представлении туристического бренда России в Китае и Индии

Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков отметил, что министерство начало разрабатывать стратегию продвижения туристического потенциала России на зарубежных рынках летом 2023 года

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Туристический бренд России будет представлен в ближайшее время на выставках в Китае и Индии. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Международной выставки-форума "Россия" заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

"Мы уже в этом году представим туристический бренд России на обозрение широкой публики. Ближайшее мероприятие в Индии, туристическая выставка. В Китае есть несколько крупных туристических мероприятий, в ОАЭ", - сказал он.

Замглавы МЭР напомнил, что министерство начало разрабатывать стратегию продвижения туристического потенциала России на зарубежных рынках летом 2023 года. Были определены 17 приоритетных стран, среди которых Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии, арабского и в целом исламского мира. В рамках стратегии запланировано множество мероприятий, призванных повысить туристическую узнаваемость России за рубежом, рассказать иностранцам о городах и точках притяжения.

"Наша стратегия многоуровневая. Мы хотим работать как с бизнесом, чтобы туроператоры продавали туры в Россию на территории своих стран, так и с общим впечатлением о стране. Мы договорились с нашими крупнейшими регионами - Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, что мы сообща будем продвигать бренд на всех туристических выставках", - рассказал Вахруков.

Туристический потенциал России будет продвигаться и на зарубежных интернет-площадках, добавил он.

Полная версия интервью будет опубликована 1 марта в 9:00 мск.