Белоусов: меры по обязательной продаже валютной выручки показали свою эффективность

Первый вице-премьер РФ отметил, что будет продолжена работа с российскими компаниями-экспортерами

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Меры по обязательной продаже валютной выручки экспортерами показали свою эффективность, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Наша задача - обеспечить фондирование импорта. Введенные меры по обязательной продаже крупнейшими экспортерами валютной выручки показали свою эффективность. Озвученные сегодня на встрече вопросы правительство взяло в проработку, мы продолжим взаимодействовать с российскими компаниями-экспортерами", - отметил Белоусов, слова которого приводятся в сообщении его секретариата по итогам встречи с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей, компаний-экспортеров и различных ведомств.

Отмечается, что в ходе совещания по вопросу реализации механизма продажи валютной выручки, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам, представители крупнейших российских экспортеров рассказали о своем опыте применения указа президента РФ, обменялись мнениями и договорились о дальнейшем взаимодействии.

"Совещание прошло очень конструктивно, основные озабоченности бизнеса были услышаны. Договорились о формате дальнейшей совместной работы по этой чувствительной для экспортеров теме", - резюмировал глава РСПП Александр Шохин, его слова приводит пресс-служба союза.