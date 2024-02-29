Эксперт: ограничение экспорта мяса птицы из РФ не приведет к его радикальному спаду

Оно будет незначительным, указал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько

БЕЛОКУРИХА /Алтайский край/, 29 февраля. /ТАСС/. Падение экспорта мяса птицы из РФ в случае ввода ограничений возможно, но будет незначительным. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах 17-й Зерновой конференции генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

Ранее Минсельхоз РФ разработал проект постановления о запретите вывоза из России отдельных видов мяса птицы сроком на шесть месяцев.

"Они парочку ключевых кодов не запретили, которые формируют значительную часть нашего экспорта птицепродуктов, допустим, лапки или субпродукты. Они не запрещены к экспорту, поэтому все идет помаленьку. Какая-то просадка может быть, но не радикальная", - сказал Рылько.

Зерновая конференция проходит с 28 февраля по 1 марта в городе-курорте Белокуриха Алтайского края. Площадка создана для формирования стратегий развития предприятий зерновой отрасли России, принятия эффективных управленческих решений за счет качественных деловых контактов и обмена актуальной рыночной информацией. Организаторы конференции: Союз зернопереработчиков Алтая, Алтайские зерновые конференции, "ПроЗерно" и Институт конъюнктуры аграрного рынка. Мероприятие проводится при поддержке правительства Алтайского края и Министерства сельского хозяйства РФ.