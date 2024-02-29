Глава Минэнерго заявил об отсутствии проблем со спросом на газ у России

Николай Шульгинов отметил, что страны ФСЭГ, на которые приходится более 70% мировых запасов газа, не намерены использовать их в качестве политической силы

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. У России нет проблем со спросом на ее газ, страна переориентирует поставки, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью газете El Moudjahid. Текст интервью в рамках начинающегося в Алжире саммита глав государств и правительств ФСЭГ опубликовала пресс-служба министерства.

Министр добавил также, что страны ФСЭГ, на которые приходится более 70% мировых запасов газа, не намерены использовать их в качестве политической силы.

"ФСЭГ - отраслевое экономическое объединение в интересах развития газовой отрасли. Россия является одним из лидеров газодобычи, однако мы не используем это преимущество в глобальных политических интересах", - сказал он. По словам министра, РФ готова исполнять все обязательства по газу.

"Если говорить о Европе, то наш президент Владимир Путин уже много раз подчеркивал, что Россия исполняет и готова дальше исполнять все контрактные обязательства по газовому обеспечению. Если говорить о других рынках - то наша страна смогла переориентировать свои поставки и помочь конечным потребителям заинтересованных стран. Еще у нас есть разные программы по газификации внутри страны, поэтому со спросом у нас нет проблем", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о возможности создания в Алжире "газового ОПЕК, министр напомнил, что ФСЭГ не занимается квотированием газодобычи. "Наш союз заключается в обеспечении суверенных прав стран-членов на собственные запасы природного газа и возможности самостоятельно планировать и обеспечивать экологически устойчивую, эффективную разработку и использование газа в интересах своих народов. Кроме того, это прекрасная площадка для обмена опытом, мнениями и информацией по ключевым аспектам развития газовой промышленности", - сказал он.