ВТБ планирует занять 25% доли рынка брокерских услуг для физлиц

Объем активов розничного брокера ВТБ за 2023 год вырос на 86%

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. ВТБ в рамках своей новой стратегии поставил цель по достижению 25-процентной доли на рынке брокерских услуг для физических лиц. Об этом заявил член правления банка ВТБ Виталий Сергейчук в ходе стратегической недели ВТБ.

"Одно из существенных направлений в рамках стратегии ВТБ на ближайшие три года - развитие брокерского бизнеса. Мы собираемся значимо увеличить свою долю - до 25%. В цифрах у нас уже более 3,2 млн клиентов, порядка 1,4 трлн рублей под управлением", - сказал он.

При этом объем активов розничного брокера ВТБ за 2023 год вырос на 86%. Общее количество клиентов за тот же период увеличилось практически на треть.