АСВ начало выплаты вкладчикам Киви-банка

Выплата страхового возмещения вкладчикам будет осуществляться через банк "Уралсиб

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам Киви-банка. Об этом сообщила пресс-служба АСВ.

"Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (далее - агентство) сообщает о том, что 29 февраля 2024 года начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации Киви-банк (АО) (г. Москва)", - сообщили в АСВ.

Выплата страхового возмещения вкладчикам будет осуществляться через банк "Уралсиб", действующий от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

При этом выплата возмещения будет осуществляться до даты завершения ликвидационных процедур в отношении Киви-банка, отметили в пресс-службе.

Ранее АСВ оценило размер страховой ответственности в 4,3 млрд рублей. Страховое возмещение смогут получить почти 300 физических лиц, порядка 11 тыс. индивидуальных предпринимателей и 9 тыс. юридических лиц.