РЭС вложит 6 млрд рублей инвестиций в развитие электросетей Новосибирской области

Средства пойдут на завершение строительства питающих линий и ввод в эксплуатацию подстанции 110 кВ "Залив"

НОВОСИБИРСК, 29 февраля. /ТАСС/. Компания "Региональные электрические сети", осуществляющая электроснабжение в Новосибирской области, вложит в развитие энергосетей региона 6 млрд рублей в 2024-2025 годы. Средства пойдут на ввод новой подстанции, которая решит проблему дефицита энергоснабжения в Новосибирской агломерации, сообщили в пресс-службе компании.

"За ближайшие два года АО "РЭС" намерено направить на развитие электросетей Новосибирской области более 6 млрд рублей. Один из самых приоритетных проектов на ближайшие месяцы - завершение строительства питающих линий и ввод в эксплуатацию подстанции 110 кВ "Залив" - пожалуй, самого ожидаемого центра питания в регионе. Он позволит решить вопрос дефицита мощности и обеспечить бесперебойное электроснабжение стремительно развивающейся Новосибирской агломерации", - говорится в сообщении. Как отмечали ранее в компании, подстанция - первая в регионе, где в полной мере реализован подход по импортозамещению. Все подстанционное оборудование, установленное на ней - отечественное. Кроме того, специалисты компании уделят пристальное внимание строительству высоковольтных линий 110 кВ для подключения тяговых подстанций в рамках комплексного плана развития магистральной инфраструктуры Байкало-Амурской магистрали. И, конечно, в городах и районах области продолжится плановая реконструкция существующих электросетей и строительство новых для обеспечения электроснабжения жилых домов, промышленных и производственных площадок, а также объектов здравоохранения и образовательных учреждений.

В 2023 году предприятие ввело в эксплуатацию 390 МВА трансформаторной мощности на подстанциях различного класса напряжения и 490 км линий электропередачи. Это позволило повысить надежность электроснабжения 11 районов области и более 40 улиц в Новосибирске.