Автопарк "Делимобиля" за 2023 год вырос на 34%

Он составил 26,6 тыс. машин

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Автопарк каршеринга "Делимобиль" за 2023 год увеличился до 26 641 автомобиля, что на 34% больше по сравнению с 2022 годом. Об этом свидетельствуют операционные результаты работы сервиса по итогам 2023 года.

"Делимобиль" в четвертом квартале увеличил автопарк за счет вывода в город новых автомобилей на 2 607 за счет китайских брендов, подтвердивших свою популярность среди россиян, в том числе, Changan, Cherry, Geeley и Haval. Общий размер автопарка на конец 2023 года достиг 26 641 автомобиля, что на 34% больше по сравнению с 2022 годом", - говорится в документе.

Количество проданных минут в четвертом квартале выросло на 37%, до 478 млн. Количество активных пользователей в месяц в среднем за этот период увеличилось на 15% год к году на фоне активного развития автопарка, роста спроса на новые сервисы, в том числе на междугородные поездки, и спроса на каршеринг в целом, отмечает компания. Среднемесячная активная аудитория сервиса за 2023 год показала рост на 7%.

Общее количество зарегистрированных пользователей на конец 2023 года достигло 9,6 млн, число регистраций выросло на 14% по сравнению с предыдущим годом.

"Мы видим активный спрос на каршеринг как в Москве и Санкт-Петербурге, так и в других городах присутствия, среди последних лидерами роста спроса на каршеринг стали Казань, Самара, Тула, Новосибирск. Поездки между городами в 2023 году выросли в более чем в шесть раз по сравнению с 2022 годом", - отметила генеральный директор "Делимобиля" Елена Бехтина. По ее словам, операционные итоги 2023 года и тренды этого года позволяют компании подтвердить планы по развитию и выходу в новые города весной 2024 года.

Ранее "Делимобиль" привлек 4,2 млрд рублей в ходе IPO на Мосбирже. Рыночная капитализация компании по итогам IPO составила 46,6 млрд рублей. Старт торгов состоялся 7 февраля 2024 года.