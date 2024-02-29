В "Казмунайгазе" заявили, что Казахстан не ищет альтернативу КТК при транспортировке нефти

Как отметил председатель правления компании Магзум Мирзагалиев, республика намерена развивать транспортировку по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан

АСТАНА, 29 февраля. /ТАСС/. Казахстан намерен развивать транспортировку нефти по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан, но это не означает, что республика ищет альтернативу нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом заявил председатель правления казахстанской национальной компании "Казмунайгаз" (КМГ) Магзум Мирзагалиев.

"В прошлом году мы начали транспортировку нефти в направлении Баку и далее по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан. В наших планах увеличить объемы транспортировки по данному маршруту. Это ни в коем случае не говорит о том, что мы ищем альтернативу нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума", - отметил он в интервью пресс-службе КМГ. "КТК остается надежным, стабильным и главное самым быстрым маршрутом по доставке нашей нефти на экспортные рынки", - подчеркнул Мирзагалиев.

По его словам, Казахстан также намерен развивать свой флот танкеров Aframax для транспортировки нефти, добываемой на месторождении Тенгиз в Атырауской области республики. Он напомнил, что в прошлом году в республике впервые начали транспортировку тенгизской нефти в открытых морях.

"Сегодня совместный пул танкеров КМГ/ADP (Abu Dhabi Ports Group - прим. ТАСС), насчитывающий четыре танкера Aframax, два из которых принадлежат КМТФ [Казмортрансфлот], еще два - ADP, уже транспортирует нефть Тенгизского месторождения из морского порта Новороссийск и далее по всему миру", - отметил Мирзагалиев. Он указал, что в течение нескольких лет Казахстан рассчитывает нарастить "свой флот до 12 танкеров Aframax, что позволит <...> транспортировать не менее половины тенгизской нефти".

Сегодня через КТК идет около 80% всего казахстанского нефтяного экспорта.

О Каспийском трубопроводном консорциуме

КТК - трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для отправки на мировые рынки. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1 511 км. Морской терминал КТК оснащен выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.