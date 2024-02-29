В Шанхае создадут безвизовую зону для международных деловых обменов к 2030 году

Согласно плану, зона площадью 880 тыс. кв. м будет находиться рядом с международным аэропортом Пудун

ШАНХАЙ, 29 февраля. /ТАСС/. Власти Китая создадут в Шанхае новую зону международного делового сотрудничества, в которой приезжающие из-за рубежа смогут находиться без визы до 30 дней. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Согласно представленному ведомством плану, эта зона площадью 880 тыс. кв. м будет находиться рядом с международным аэропортом Пудун. Приезжающие по приглашению с деловыми целями иностранцы смогут находиться в ней в течение 30 дней без подтверждения наличия у них визы. Для тех, кто будет переезжать в эту зону из аэропорта, также будет организована ускоренная проверка багажа на безопасность.

Власти полагают, что все это позволит создать благоприятные условия для коротких деловых встреч и переговоров и будет способствовать наращиванию международной деловой активности. Создание этой пилотной зоны со всей необходимой инфраструктурой должно быть завершено к 2030 году.

Шанхай является одним из основных деловых центров Китая. В нем работает более чем 75 тыс. финансируемых из-за рубежа предприятий, 956 штаб-квартир различных крупных компаний и свыше 560 центров исследований и разработок.