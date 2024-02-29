Российский рынок акций открылся ростом основных индексов

По данным биржи на 10:17 мск, индекс Мосбиржи немного замедлил рост и находился на уровне 3 230,77 пункта, индекс РТС находился на отметке в 1 119,02 пункта

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует положительную динамику ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

На открытии торгов индекс Мосбиржи рос до 3 233,03 пункта (+0,19%), долларовый индекс РТС поднимался на 0,4%, до 1 119,38 пункта.

По данным биржи на 10:17 мск, индекс Мосбиржи немного замедлил рост и находился на уровне 3 230,77 пункта (+0,12%), индекс РТС находился на отметке в 1 119,02 пункта (+0,37%).

К этому времени курс доллара на валютных торгах Мосбиржи снижался на 0,22% - до 90,95 рублей, евро находился на отметке в 98,64 рублей (-0,35%). Курс юаня снижался на 0,18% - до 12,57 рублей.