В России упрощают порядок подачи уведомлений о предпринимательской деятельности

Соответствующее постановление сокращает перечень работ и услуг, о начале осуществления которых предпринимателям необходимо подавать уведомление в контролирующий орган

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок подачи уведомлений о предпринимательской деятельности. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, в стране будет сформирован единый реестр уведомлений о предпринимательской деятельности. Он будет открытым и общедоступным. Его запуск освободит представителей бизнеса от подачи в контролирующий орган ряда сведений - об изменении места нахождения организации, изменении места осуществления деятельности или реорганизации, об изменении места жительства индивидуального предпринимателя и места осуществления деятельности. Эта информация будет автоматически подгружаться в единый реестр уведомлений из единых госреестров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, подписанное постановление сокращает перечень работ и услуг, о начале осуществления которых предпринимателям необходимо подавать уведомление в контролирующий орган. Из этого перечня исключены работы и услуги в том числе в области фотографии, по ремонту и обслуживанию бытовой техники и компьютеров, по пошиву и ремонту обуви и одежды, перевозке грузов, производству измерительных приборов и электрической аппаратуры, ведению горных работ.

Документ был разработан для реализации норм принятого летом прошлого года федерального закона о защите прав юрлиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля.