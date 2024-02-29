В Приморье плавучая рыбоконсервная база поставила рекорд по обработке рыбы в море

За семь месяцев завод выпустил 31 тыс. тонн мороженой продукции и 52 млн банок консервов

ВЛАДИВОСТОК, 29 февраля. /ТАСС/. Крупнейшая в мире и единственная в России плавучая рыбоконсервная база "Всеволод Сибирцев" (группа компаний "Доброфлот") завершает путину с рекордными для страны итогами. За семь месяцев плавзавод выпустил 31 тыс. тонн мороженой продукции и 52 млн банок консервов, сообщает пресс-служба правительства региона.

"За семь месяцев, пока судно находилось в море, плавзавод выпустил 31 тыс. тонн мороженой продукции и 52 млн банок консервов, при этом приморцы обработали 68 тыс. тонн рыбы. Отраслевые эксперты называют это рекордными показателями для рыбообрабатывающей отрасли страны", - подчеркнули в пресс-службе.

В начале рейса сотрудники, находящиеся на судне, приняли и обработали более 6 тыс. тонн лососевых рыб. Позже судно перешло на прием сардины, которая составила существенную часть обработанной продукции.

Плавучая база "Всеволод Сибирцев" построена в 1989 году. Максимальная длина судна - почти 180 м, водоизмещение превышает 32 тыс. тонн. Основные направления переработки плавучего завода: сардина иваси, скумбрия, сельдь, минтай, лососи.

В сутки завод обрабатывает до 700 тонн рыбы и выпускает порядка 500 тыс. банок консервов, 15 тонн муки и пять тонн жира. От вылова рыбы до появления готового продукта в среднем проходит три часа.