Эксперт: экспорт зерновых с Украины может быть почти вдвое выше, чем ожидали в США

Как сообщалось ранее, вывоз зерна в Европу вызвал протесты аграриев в приграничных с Украиной странах

БЕЛОКУРИХА /Алтайский край/, 29 февраля. /ТАСС/. Около 30 млн тонн кукурузы и 17 млн тонн зерна может быть экспортировано с Украины, что почти в два раза больше, чем изначально предполагали в США. Об этом сообщил в ходе XVII Зерновой конференции генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

Зерновая конференция на Алтае - одно из ведущих экспертных мероприятий в сельском хозяйстве. На нем поднимаются проблемы и перспективы развития отрасли как в России, так и в целом на мировом рынке.

"Минсельхоз США в мае считал, что будет экспортировано с Украины в ее нынешних границах 18,8 млн [тонн] кукурузы, сейчас они считают, что 25 [млн тонн], но мы считаем, что это будет до 30 [млн тонн]. Пшеницы, они считали, будет 10 [млн тонн] экспортировано, сейчас считают, что 15 [млн тонн], мы считаем, что Украина вполне может вывести 17 [млн тонн]", - сказал Рылько.

Как сообщалось, вывоз зерна в Европу вызвал протесты аграриев в приграничных с Украиной странах. Так, 9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду переездов на границе с Украиной. Они требуют, в том числе ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства.