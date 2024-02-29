Чистая прибыль "Интер РАО" за 2023 год по МСФО выросла на 15,7%

Выручка группы выросла на 7,5% и составила 1,36 трлн рублей

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. "Интер РАО" по итогам 2023 года увеличила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 15,7%, до 135,9 млрд рублей, сообщила компания.

Выручка группы выросла на 7,5% и составила 1,36 трлн рублей. Показатель EBITDA в отчетном периоде снизился на 0,5%, до 182,4 млрд рублей.

В отчете компании уточняется, что в феврале 2024 года группа приобрела контроль над двумя энергосбытовыми компаниями - гарантирующими поставщиками в Екатеринбурге и Псковской области. Так, группа приобрела у "Россетей" 100% акций АО "Псковэнергосбыт" и 91,044% акций АО "Екатеринбургэнергосбыт" за 5,95 млрд рублей. Также группа довела долю участия в Каширской ГРЭС до 100%, сумма сделки составила 6,4 млрд рублей.