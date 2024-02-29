Иванов выступил против эмбарго на алкоголь с Запада

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта отметил, что вино и виски, несмотря на санкции, ввозятся крупными партиями в РФ через Латвию и Литву

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Необходимости в эмбарго на вино и виски из недружественных стран не существует, однако нужно исключить поставки из стран Балтии как враждебных. С такой позицией выступил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в эфире телеканала "Россия-24".

Иванов отметил, что вино и виски, несмотря на санкции, ввозятся крупными партиями в РФ через Латвию и Литву. "Мы позволяем прибалтийским портам зарабатывать на нас, - отметил спецпредставитель президента. - [Эти гавани] вообще могут существовать только при наличии груза в Россию или из России".

Спецпредставитель главы государства отметил, что "категорический противник введения эмбарго на поставку вина и виски из недружественных государств". "Я за то, чтобы продолжались поставки, только другим путем, не через Прибалтику, - добавил он. - У нас есть балтийские порты, у нас есть черноморские порты".

Иванов назвал "головотяпством" тот факт, что Россия позволяет "прибалтийским портам зарабатывать" на себе. "Прибалтийские страны - это не недружественные государства, это враждебные государства. Это вообще шавки-сателлиты, если называть вещи своими именами, - подчеркнул спецпредставитель президента. - Они никогда самостоятельными не были и не будут никогда в жизни самостоятельными. Они могут быть только в услужении".