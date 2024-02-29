Продажи инсулина в России выросли на 17% за 2023 год

Они составили 17,2 млн упаковок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Объем рынка инсулинов в России (гормон, регулирующий обмен углеводов в организме, содержащие его препараты назначают при сахарном диабете) составил 35,5 млрд рублей в 2023 году, что на 17% больше относительно показателей 2022 года. Продажи инсулина на 2023 год составили 17,2 млн упаковок, сообщил ТАСС директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

"Общий объем рынка препаратов инсулина в 2023 году составил 35,5 млрд рублей (в ценах дистрибьюторов, включая НДС), всего было продано 17,2 млн упаковок. Динамика относительно 2022 года составила 17% в рублях и порядка 7,5% в упаковках", - сказал он.

На рынке инсулинов лидерами в денежном выражении выступают Sanofi, Novo Nordisk и "Герофарм". Суммарно эти компании занимают порядка 89% рынка. "Российские компании занимают 24,6% в денежном выражении и 38,8% в натуральном - это именно российские игроки",- отметил Беспалов.

По его словам, большая часть инсулина локализована в России и если учесть локализованные продукты, то доля будет порядка 95% в деньгах и 88% в упаковках.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Герофарм", по итогам 2023 года продажи инсулинов фармкомпании в России выросли на 9% и достигли почти 4 млн упаковок в год.