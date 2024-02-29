Бакальчук вновь возглавила рейтинг женщин, самостоятельно заработавших капитал

По информации Forbes, капитал генерального директора Wildberries по итогам 2023 года составляет $7,2 млрд

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор и основная владелица компании Wildberries Татьяна Бакальчук уже третий раз возглавила рейтинг Forbes богатейших женщин, заработавших капитал самостоятельно. По данным издания, ее капитал по итогам 2023 года оценивается в $7,2 млрд. Бакальчук также занимала первую строчку рейтинга по итогам 2021 года и 2022 года.

Вторую строчку рейтинга заняла акционер производителя детского питания "Прогресс" (торговая марка "Фрутоняня") и компании "Агроном-сад" Ольга Белявцева. Forbes оценил ее капитал в $600 млн.

На третьем месте в рейтинге оказалась совладелица "Номинант" - второго по величине производителя сахара в России - Светлана Демидова с капиталом в $550 млн.

Также самыми богатыми женщинами, самостоятельно заработавшими капитал, по версии журнала стали генеральный директор и акционер "ИНК-Капитал" Марина Седых ($550 млн), миноритарный совладелец группы "Меркурий ретейл холдинг" Елена Соболева ($250 млн), главный советник председателя правления "Таиф" Гузелия Сафина ($475 млн), заместитель председателя правления ПАО "Новатэк" Татьяна Кузнецова ($450 млн), член совета директоров "Лукойла" Любовь Хоба ($375 млн), председатель совета директоров мясокомбината "Павловская слобода" Раиса Демина ($300 млн) и член совета директоров ПАО "Высочайший" (GV Gold) Наталия Опалева ($250 млн).

Всего в рейтинг вошли 10 женщин, добившихся результата в бизнесе самостоятельно, или активно участвующих в семейном бизнесе, но не получивших его по наследству, или ведущих дела с партнерами. Приводимая Forbes оценка состояния участницы рейтинга - это стоимость принадлежащих ей активов: акций и долей в компаниях, объектов недвижимости, дивидендов и др. Цена публичных компаний зафиксирована на 19 января 2024 года.