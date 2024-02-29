Минпромторг сообщил о снижении промпроизводства в СФО по итогам 2023 года на 1,4%

В частности, снижение обусловлено санкционными ограничениями

ОМСК, 29 февраля. /ТАСС/. Объем промышленного производства в регионах Сибирского федерального округа (СФО) по итогам 2023 года снизился на 1,4%, сообщил ТАСС в кулуарах выездной стажировки в Омске по программе "Федеральная практика" директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Иван Куликов. Снижение обусловлено санкционными ограничениями и перестройкой логистики.

"Сегодня объем отгруженных товаров собственного производства в округе составляет 8,7% от общего объема [страны]. Индекс промышленного производства 2023 года составил 98,6%. Спад обусловлен санкционным давлением со стороны недружественных государств, экстренным перестраиванием логистических маршрутов поставок и необходимостью модернизации действующих производств. <…> Я уверен, что с учетом опыта прошлого года и трансформации региональной промышленности в 24 году субъекты СФО смогут добиться положительной динамики", - сказал Куликов.

Рост показали Новосибирская область (индекс составил 106,3%), Алтайский край (106%), Республика Хакасия (105,6%), Омская область (104%), Республика Алтай (103,3%) и Томская область (102%). В Туве, Кемеровской, Иркутской областях и Красноярском крае произошло снижение объемов промпроизводства.

Директор департамента добавил, что на поддержку промышленного комплекса Сибири с 2020 по 2023 год по линии Минпромторга было направлено более 42 млрд рублей. "В рамках предоставления единой региональной субсидии суммарно в 2023 году пяти субъектам были выделены средства в объеме 232 млн рублей", - сказал Куликов. Он подчеркнул, что остальным пяти регионам Сибири необходимо усилить работу, чтобы также участвовать в этой программе поддержки промышленности.

Министр промышленности и научно-технического развития региона Андрей Посаженников добавил ТАСС, что омские предприятия в 2023 году благодаря переориентации на восток смогли увеличить свою прибыль в 1,5 раза - до 65 млрд рублей. "2022 год у нас был провальный, многие гражданские предприятия были ориентированы на европейский рынок. Но в 2023 году они нашли новые логистические цепочки и начали показывать прибыль", - пояснил министр.

Двухдневная стажировка Минпромторга России по программе "Федеральная практика" для субъектов Сибирского федерального округа проходит в Омске 29 февраля - 1 марта. Как уточнили ТАСС в пресс-службе омского Минпрома, участие в мероприятии принимают более 600 человек не только из Сибири, но и из Тюменской, Сахалинской, Тамбовской областей, Республики Башкортостан, Севастополя и Республики Карелия. Они поделятся опытом развития промышленности, органы власти познакомят их с действующими и запланированными мерами поддержки этой сферы экономики.