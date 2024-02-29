Серийный выпуск самолетов МС-21 могут начать в 2025-2026 годах

Глава Ростеха Сергей Чемезов отметил, что испытания самолета еще идут

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Серийный выпуск самолетов МС-21 может начаться в 2025-2026 годах, сообщил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов.

"До конца года не будет, - сказал он. - Да, скорее всего (в 2025 году - прим. ТАСС), может даже в 2026", - сказал он.

Чемезов добавил, что испытания самолета еще идут и безопасность самолета стоит на первом месте. "Надо завершить все испытания. <...> Мы все-таки беспокоимся о безопасности всех нас, мы же будем летать на этих самолетах", - отметил глава Ростеха.

Ранее сообщалось, что серийный выпуск МС-21 может начаться в 2024 году, поставки первых шести самолетов в авиакомпании также ожидались в 2024 году.