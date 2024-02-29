Ростех намерен восстановить выпуск самолетов ДРЛО А-50

Они нужны Вооруженным силам РФ и "очень хорошо идут на экспорт", отметил глава корпорации Сергей Чемезов

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Ростех планирует восстановить прежний выпуск самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50, так как он нужен Вооруженным силам (ВС) РФ и "очень хорошо идет на экспорт". Об этом заявил журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Конечно, этот самолет нужен. Конечно, будем его делать. Он не только нашей армии нужен, но он и на экспорт идет очень хорошо",- сказал Чемезов, отвечая на вопрос ТАСС о том, будет ли восстановлено производство этих самолетов.

Как сообщалось 22 сентября 2023 года, модернизация очередного авиационного комплекса ДРЛО А-50 до уровня А-50У должна завершиться в ближайшее время на фоне высокой потребности войск в таких машинах, работы ведет концерн "Вега" (входит в холдинг "Росэлектроника" Ростеха) совместно с ТАНТК имени Г. М. Бериева (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).

Самолет А-50У является модернизированной версией А-50 производства концерна "Вега" (входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех") и ТАНТК имени Г. М. Бериева (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию). Самолет предназначен для обнаружения, сопровождения и определения принадлежности воздушных, крупных наземных и морских целей, выдачи информации о них на командные пункты, наведения истребителей на воздушные цели и самолетов фронтовой авиации на наземные и морские цели. Как сообщал ТАСС в декабре 2022 года источник в оборонно-промышленном комплексе, по итогам применения в специальной военной операции А-50У ждет модернизация.