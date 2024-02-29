Балицкий заявил, что возможность остановки Запорожской АЭС не обсуждается

Как отметил губернатор Запорожской области, станция находится на самообеспечении

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Вопрос об остановке работы Запорожской АЭС не стоит, она находится на самообеспечении. Об этом сообщил журналистам губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Вопросов по поводу ее (ЗАЭС - прим. ТАСС) остановки, ее самообеспечения нет, эти вопросы у нас в принципе все закрыты", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможности остановки станции.

28 февраля гендиректор Росатома Алексей Лихачев сообщил, что никакой технологической опасности на ЗАЭС не существует, все процессы станции под контролем. Он отметил, что ЗАЭС находится в удовлетворительном состоянии, энергоблоки в так называемом холодном простое.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.