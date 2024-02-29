Простой на бывшем заводе Volkswagen в Калуге продлили до 31 марта для части сотрудников

В AGR Automotive Group отметили, что по мере приближения запуска производства количество сотрудников завода, находящихся в простое, уменьшается

КАЛУГА, 29 февраля. /ТАСС/. Бывший завод Volkswagen продлил период простоя до 31 марта по независящим от работодателя причинам для сотрудников, которые не задействованы в подготовке к запуску производства и некоторых других видов работ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе AGR Automotive Group.

"Он будет распространен только на часть сотрудников, которые не будут задействованы в подготовке к запуску производства, логистических работах, обучении и на работах по поддержанию инфраструктуры предприятия", - сказали в пресс-службе.

В материале добавили, что по мере приближения запуска производства количество сотрудников завода, находящихся в простое, уменьшается.

На странице первичной профсоюзной организация АСМ ООО "АГР" во "ВКонтакте" отмечено, что простой будет с присутствием на рабочем месте. "1 марта - прибытие на завод для ознакомления с документами всех сотрудников. В период с 4 по 15 марта присутствие на рабочем месте не обязательно! Обязательная явка на завод - с 18 по 31 марта 2024 года", - говорится в сообщении

В январе губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что бывший завод Volkswagen запустится в первом полугодии текущего года, все работы для этого сделаны. Автозавод имеет производственную мощность в 225 тыс. автомобилей в год. До весны 2022 года на нем выпускались модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid, а также производился бензиновый двигатель в количестве 150 тыс. единиц в год.