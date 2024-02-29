Клепач: рост экспорта зерна Новороссии и Донбасса снизит давление на внутренний рынок

Как сообщил главный экономист ВЭБ.РФ, урожай зерна в регионах составил 5 млн тонн

БЕЛОКУРИХА /Алтайский край/, 29 февраля. /ТАСС/. Новороссии и Донбассу необходимо увеличивать долю в российском экспорте зерна и масличных культур для ослабления ценового давления на внутрироссийский рынок. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах 17-й Зерновой конференции главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

"Надо здесь выстроить баланс [по поставкам зерна и масличных культур с этих регионов], чтобы не было избыточной конкуренции [на внутрироссийском рынке]", - сообщил Клепач, добавив, что баланс может быть достигнут за счет экспорта, так как на внутрироссийском рынке нет дефицита зерновых и масличных культур.

Он отметил, что по экспертным оценкам, урожай зерна в регионах Новороссии и Донбасса составил 5 млн тонн, масличных культур - 1,5-1,8 млн тонн. Большая часть продукции, по словам Клепача, идет на внутрироссийский рынок. "Это снижает цены у нас здесь, но для них это существенный источник дохода, жизни и занятости, что еще важнее", - подчеркнул он.

Зимняя зерновая конференция проходит с 28 февраля по 1 марта в городе-курорте Белокуриха Алтайского края. Площадка создана для формирования стратегий развития предприятий зерновой отрасли России, принятия эффективных управленческих решений за счет качественных деловых контактов и обмена актуальной рыночной информацией. Организаторы конференции: Союз зернопереработчиков Алтая, Алтайские Зерновые Конференции, ПроЗерно и Институт конъюнктуры аграрного рынка. Мероприятие проводится при поддержке Правительства Алтайского края и Министерства сельского хозяйства РФ.