Хуснуллин надеется, что к концу года ставка ЦБ может опуститься ниже 10%

По словам вице-премьера, "нужно действительно ограничивать инфляцию"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Снижение ставки ЦБ до уровня ниже 10% оптимизирует инвестиционно-строительную деятельность на территории РФ, стройотрасль России надеется на достижение этого показателя к концу 2024 года. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире Первого канала в преддверии послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

"Очень на это надеемся, что хотя бы к концу года ставка ЦБ уйдет ниже 10%. Действительно при такой ставке тяжело вести инвестиционную деятельность в стране. Мы понимаем, что нужно действительно ограничивать инфляцию, что это мера вынужденная. Но очень надеемся, что эта мера как можно быстрее закончится", - сказал Хуснуллин, отвечая на вопрос журналиста о прогнозе по ставке ЦБ.

Ранее совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, отметив, что текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким.