Глава МИД Финляндии предложила использовать замороженные активы РФ на вооружение Украины

Элина Валтонен считает, что ЕС и США могли бы совместными усилиями реализовать эту идею

ХЕЛЬСИНКИ, 29 февраля. /ТАСС/. Замороженные российские активы следует использовать на вооружение Украины. Такое мнение выразила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

"Эти средства можно было бы пустить на оружие, на поставку оборонительных средств и в долгосрочной перспективе на восстановление Украины", - сказала Валтонен в эфире телеканала Yle.

По мнению Валтонен, ЕС и США могли бы совместными усилиями реализовать эту идею. Министр, однако, напомнила, что речь идет о достаточно сложном юридическом вопросе. По ее словам, "одной из главных ценностей на Западе считается неприкосновенность частной собственности".

ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков предупреждал, что Москва примет меры, в том числе зеркального характера, в случае реализации угроз Запада конфисковать российские активы. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина подчеркивала, что конфискация и замораживание российских активов Западом будут "иметь как прецедент негативные последствия в целом для развития глобальной финансовой системы".