29 февраля, 10:25,
обновлено 29 февраля, 10:48
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2024

Путин: на поддержку выпуска приоритетной продукции дополнительно выделят 200 млрд рублей

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Российские власти выделят дополнительно не менее 200 млрд рублей в рамках кластерной инвестиционной платформы на субсидирование процентных ставок для проектов, выпускающих приоритетную промышленную продукцию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Еще не менее 200 млрд дополнительно выделим в рамках кластерной инвестиционной платформы на субсидирование процентных ставок для проектов по выпуску приоритетной промышленной продукции", - сказал глава государства. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия