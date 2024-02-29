Путин: на поддержку выпуска приоритетной продукции дополнительно выделят 200 млрд рублей

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Российские власти выделят дополнительно не менее 200 млрд рублей в рамках кластерной инвестиционной платформы на субсидирование процентных ставок для проектов, выпускающих приоритетную промышленную продукцию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Еще не менее 200 млрд дополнительно выделим в рамках кластерной инвестиционной платформы на субсидирование процентных ставок для проектов по выпуску приоритетной промышленной продукции", - сказал глава государства.