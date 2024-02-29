Путин: капитализация российского фондового рынка к 2030 году должна удвоиться

По словам президента, она должна составить 66% ВВП

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Капитализация российского фондового рынка к 2030 году должна удвоиться и составить 66% ВВП. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций. Его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем, составить 66% ВВП. При этом важно, чтобы у граждан была возможность надежно инвестировать свои сбережения в развитие страны и получать при этом дополнительные доходы", - сказал он.

Президент объявил о новых страховых гарантиях и налоговом вычете на инвестиции граждан на фондовом рынке, среди которых страхование добровольных пенсионных накоплений в НПФ и средств на ИИС.

"Уже принято решение о том, что добровольные накопления в негосударственных пенсионных фондах в объеме до 2 млн 800 тыс. рублей будут застрахованы государством. То есть их возврат гарантирован. Кроме того, будут застрахованы долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета на сумму до 1,4 млн рублей. На вложение граждан в долгосрочные финансовые инструменты в размере до 400 тыс. рублей в год распространим единый налоговый вычет. При этом считаю необходимым запустить новый инструмент - так называемый сберегательный сертификат. Граждане смогут размещать свои сбережения в банках на длительный срок более трех лет", - заявил президент.

Также глава государства поручил ускорить запуск особого режима IPO для высокотехнологичных компаний РФ в приоритетных отраслях экономики. "Необходимо запустить особый режим первичных размещений акций компаний, которые работают в приоритетных, высокотехнологичных направлениях. Обращаю внимание коллег и в Минфине, и в Центральном банке - нужно ускорить запуск этого механизма, включая компенсацию затрат на размещение ценных бумаг. Нужно делать это в конце концов. Повторю, российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций", - сказал он.

В конце 2023 года Минфин РФ сообщал, что капитализация финансового рынка РФ в 2024 году достигнет 37-39% ВВП, а к 2030 году - от 50% до 60%. При этом доля фондового рынка в объеме инвестиций должна увеличиться с 5-7% ВВП до 11-12% к 2030 году.