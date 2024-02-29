Как указал президент, российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить запуск особого режима IPO для высокотехнологичных компаний РФ в приоритетных отраслях экономики. Об этом он заявил в послании Федеральному собранию.

"Необходимо запустить особый режим первичных размещений акций компаний, которые работают в приоритетных, высокотехнологичных направлениях. Обращаю внимание коллег и в Минфине, и в Центральном банке - нужно ускорить запуск этого механизма, включая компенсацию затрат на размещение ценных бумаг. Нужно делать это в конце концов. Повторю, российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций", - сказал глава государства.