Будут введены новые страховые гарантии и налоговый вычет на инвестиции на фондовом рынке

По словам президента Владимира Путина, граждане смогут размещать свои сбережения в банках на длительный срок более трех лет

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин объявил о новых страховых гарантиях и налоговом вычете на инвестиции граждан на фондовом рынке, среди которых страхование добровольных пенсионных накоплений в НПФ и средств на ИИС. Об этом он заявил в послании Федеральному собранию.

"Уже принято решение о том, что добровольные накопления в негосударственных пенсионных фондах в объеме до 2 млн 800 тыс. рублей будут застрахованы государством. То есть, их возврат гарантирован. Кроме того, будут застрахованы долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета на сумму до 1,4 млн рублей. На вложение граждан в долгосрочные финансовые инструменты в размере до 400 тыс. рублей в год распространим единый налоговый вычет. При этом считаю необходимым запустить новый инструмент - так называемый сберегательный сертификат. Граждане смогут размещать свои сбережения в банках на длительный срок более трех лет", - заявил президент.