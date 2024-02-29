Путин сообщил, что утвердил обновленную Стратегию развития искусственного интеллекта

Нужно обеспечить технологический суверенитет по таким революционным направлениям, как генеративный искусственный интеллект и большие языковые модели, отметил президент РФ

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что обновленная редакция национальной стратегии развития искусственного интеллекта (ИИ) уже утверждена. Глава государства уточнил, что в ней ставятся такие задачи, как обеспечение технологического суверенитета в генеративном ИИ и больших языковых моделях (LLM).

"Важным элементом цифровых платформ являются алгоритмы искусственного интеллекта. Здесь мы также должны быть самодостаточными и конкурентоспособными. Уже подписан указ об утверждении обновленной редакции национальной стратегии развития искусственного интеллекта. В ней поставлены новые цели, в том числе надо обеспечить технологический суверенитет по таким революционным направлениям, как генеративный искусственный интеллект и большие языковые модели", - сказал Путин.